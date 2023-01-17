Взял с собой улики. Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК Вагнера планирует рассказать о военных преступлениях «вагнеровцев» — адвокат
Андрей Медведев (Фото:Скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)
Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев сейчас находится под стражей в районе Осло, а затем намерен поделиться информацией о военных преступлениях «вагнеровцев», об этом заявил его адвокат Бриньюльф Риснес, сообщает BBC.
Риснес заявил, что его клиент оставил «вагнеровцев» после того, как стал свидетелем военных преступлений в Украине.
По его словам, Медведев видел «казни дезертиров» службой внутренней безопасности Вагнера.
«Если кратко — он чувствовал себя преданным и хотел поскорее оттуда уйти», — сказал Риснес.
Адвокат заявил, что, по его мнению, Медведев взял с собой в Норвегию определенные доказательства военных преступлений и намерен поделиться своей информацией с расследующими военные преступления группами.
В ответ основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сделал саркастическое заявление, в котором сказал, что Медведев «служил» в несуществующем норвежском подразделении «вагнеровцев» под названием Нидхёгг, потому что имел норвежское гражданство.
Пригожин обвинил его в «жестоком обращении с заключенными» и назвал своего бывшего сотрудника " очень опасным".
Риснес заявил, что заявления Пригожина не соответствуют действительности.
Российский правозащитный проект Gulagu.net. сообщил, что бывший командир кремлевской ЧВК Вагнера Андрей Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины попросил политическое убежище в Норвегии и готов свидетельствовать против хозяина ЧВК Евгения Пригожина.
По данным проекта, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января. Его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.