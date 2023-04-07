Экс-командира ЧВК Вагнера, который сбежал в Норвегию и попросил о политическом убежище, задержали в Швеции 7 апреля, 15:27 Андрей Медведев (Фото:Скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Бывший командир одного из отделов ЧВК Вагнера Андрей Медведев, который сбежал в Норвегию и подал заявление о политическом убежище в этой стране, был арестован в Швеции в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает Dagbladet.

Сообщалось, что Медведев уехал на автобусе из Норвегии в Швецию, «поскольку ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле». Поскольку у него нет вида на жительство в Швеции, он был арестован и задержан шведскими иммиграционными властями.

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Адвокат Медведева Брюньульф Риснес подтвердил факт ареста.

«Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, просители убежища не имеют такой возможности. Он сожалеет об этом недоразумении и надеется, что его скоро переведут обратно в Норвегию», — сказал адвокат.

Российский правозащитный проект Gulagu.net. сообщил, что бывший командир кремлевской ЧВК Вагнера Андрей Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины попросил политическое убежище в Норвегии и готов свидетельствовать против хозяина ЧВК Евгения Пригожина.

По данным проекта, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января. Его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.