Российскому послу в Британии официально запретили заходить в здание парламента

20 июня, 20:15
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Посол страны-агрессора в Великобритании Андрей Келин (Фото:rusemb.org.uk)

Посол страны-агрессора в Великобритании Андрей Келин (Фото:rusemb.org.uk)

Послу России в Великобритании Андрею Келину официально запретили заходить в здание парламента в Вестминстере.

Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 20 июня, со ссылкой на заявление спикера Палаты общин Линдси Хойла и спикера Палаты лордов Джона Макфолла.

По информации издания, запрет, который также распространяется на других российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действовал неофициально после начала полномасштабного вторжения России в Украину, но теперь его существование впервые подтвердили письменно.

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В заявлении спикеров сказано, что Келина как официального представителя российских властей не будут принимать в здании парламента «до особого распоряжения».

The Guardian пишет, что МИД Великобритании также выпустил рекомендации для членов Палаты лордов и Палаты общин, против которых Кремль недавно решил ввести санкции:

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«Мы ожидаем, что, если лицо, находящееся под санкциями, подаст заявление на получение российской визы, в нем будет отказано, а если оно прибудет на границу, ему будет отказано во въезде в Россию и депортировано при первой же возможности».

МИД также рекомендовал не посещать зоны, находящиеся под «российским контролем или влиянием», среди которых Беларусь, Приднестровский регион Молдовы, оккупированный Россией Крым, граница Армении и Азербайджана и оккупированные районы Донбасса.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Парламент Дипломаты Посольство РФ Украина-Великобритания Война России против Украины

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