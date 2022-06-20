Российскому послу в Британии официально запретили заходить в здание парламента
Посол страны-агрессора в Великобритании Андрей Келин (Фото:rusemb.org.uk)
Послу России в Великобритании Андрею Келину официально запретили заходить в здание парламента в Вестминстере.
Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 20 июня, со ссылкой на заявление спикера Палаты общин Линдси Хойла и спикера Палаты лордов Джона Макфолла.
По информации издания, запрет, который также распространяется на других российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, действовал неофициально после начала полномасштабного вторжения России в Украину, но теперь его существование впервые подтвердили письменно.
В заявлении спикеров сказано, что Келина как официального представителя российских властей не будут принимать в здании парламента «до особого распоряжения».
The Guardian пишет, что МИД Великобритании также выпустил рекомендации для членов Палаты лордов и Палаты общин, против которых Кремль недавно решил ввести санкции:
«Мы ожидаем, что, если лицо, находящееся под санкциями, подаст заявление на получение российской визы, в нем будет отказано, а если оно прибудет на границу, ему будет отказано во въезде в Россию и депортировано при первой же возможности».
МИД также рекомендовал не посещать зоны, находящиеся под «российским контролем или влиянием», среди которых Беларусь, Приднестровский регион Молдовы, оккупированный Россией Крым, граница Армении и Азербайджана и оккупированные районы Донбасса.
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