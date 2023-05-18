Временно поверенный в делах Украины покинул Грузию 18 мая, 19:07 Андрей Касьянов (справа) (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

В четверг, 18 мая, временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что покидает страну.

Согласно заявлению посольства Украины в Грузии, Касьянов пожелал «удачи и мира».

«Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия», — сказал Касьянов.

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Он подчеркнул, что твердо убежден, что у Украины и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов.

«Стратегическая цель наших стран присоединение к ЕС и НАТО — это вопрос уже самого ближайшего время», — добавил временно поверенный.

Он отметил, что развязанная Россией война против Украины укрепила дружбу грузин и украинцев, и поблагодарил граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать.