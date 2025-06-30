«Очередная манипуляция». Ермак отреагировал на заявления Кремля относительно нового раунда переговоров РФ и Украины

Именно Москва является инициатором и двигателем этой войны, подчеркнул Андрей Ермак (Фото: Офис президента Украины)

Кремль в очередной раз имитирует открытость к диалогу, таким образом пытаясь переложить ответственность за затягивание войны , которую РФ развязала против Украины.

Об этом в понедельник, 30 июня, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя слова спикера кремлевского режима Дмитрия Пескова.

«Российские заявления о том, что „динамика переговоров зависит от Киева“ — это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру», — подчеркнул Ермак.

Реклама

Он также подчеркнул, что страна-агрессор Россия ежедневно демонстрирует своими действиями, что не готова к миру. В то же время она пытается навязать миру искаженную картину, в которой Кремль якобы «открыт» к переговорному процессу, а все остальные — виноваты в этой продолжающейся войне.

«Правда проста: именно Москва является инициатором и двигателем этой войны. Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях», — резюмировал Андрей Ермак.

Ранее Песков, говоря о новом возможном раунде переговоров между российской и украинской делегацией, сказал, что динамика переговоров по Украине якобы зависит от позиции Киева, а также эффективности посредничества США.

Он также повторил традиционный тезис Кремля о том, что в переговорах по Украине следует учитывать «реальное положение дел на земле».

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Переговоры в Стамбуле 2 июня — главное

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина — Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров глава украинского ведомства сказал журналистам, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными. Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа страны-агрессора до конца месяца. У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу, добавил Умеров. Россия отказывалась передать Украине свой документ до момента встречи в Стамбуле. Украина же передала свой меморандум заранее.

13 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает переговоры, где принимаются решения и решаются вопросы. Он также добавил, что на прошлой встрече Украина продемонстрировала свой конструктивизм, но страна-агрессор РФ «проявила полную неадекватность», передав Меморандум, в котором выдвигает свои ультиматумы. «Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции», — сказал Сибига.