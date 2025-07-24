«Он все усложняет». FT узнала, почему Ермак «раздражает» и республиканцев, и демократов в США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах с делегацией США в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: t.me/ermaka2022)

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак «раздражает» американских политиков как из Республиканской, так и из Демократической партий США, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников в Киеве и Вашингтоне.

Как отмечает газета, разозлить политиков из обеих партий США является «необычным подвигом, которым мало кто может похвастаться, и которое не стоит праздновать в Киеве».

Реклама

«Он (Ермак — ред.) делает все сложнее, чем это должно быть. Он не генерирует никаких креативных идей. Он также имеет тенденцию делать все про себя», — сказал бывший американский чиновник.

Неназванный чиновник утверждает, что иногда руководитель ОП «не выглядит по-настоящему заинтересованным в своей собственной стране».

«Речь идет о том, что он пытается вставить себя в центр принятия решений, вплоть до того, что это активно вредит (президенту Владимиру — ред.) Зеленскому и Украине», — считает чиновник.

При этом чиновники, с которыми пообщались журналисты, не отрицали, что Ермак «одержал несколько побед».

Двое из них отметили его саммит мира в Швейцарии 2024 года, который, по их мнению, помог привлечь несколько стран из Глобального Юга, которые до этого сохраняли нейтралитет или поддерживали страну-агрессора Россию.

В то же время другие говорили, что этот саммит и его предшественник в аэропорту Борисполь были «непродуманными». Один западный посол назвал их «PR-шоу», поскольку РФ и Китай не были вовлечены.

FT пишет, что отношения Ермака с американскими политиками «не слишком улучшились» после его последней поездки в Вашингтон в июне. Журналисты уточняют, что руководитель ОП надеялся на встречи с высокопоставленными чиновниками администрации президента США Дональда Трампа, которые «были либо резко сокращены, либо вообще сорваны».

Источники издания рассказали, что встреча Ермака с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз так и не состоялась.

«Они встретились в коридоре, проходя мимо друг друга. Когда Уайлз пошла дальше, Ермак успел произнести лишь одно предложение: „Я хочу сказать, что мы выиграем войну“», — рассказал человек, информированный о ситуации.

По данным FT, попытка руководителя ОП встретиться с государственным секретарем Марко Рубио прошла «лишь немного лучше», а команда вице-президента Джей Ди Вэнса «оттолкнула его холодным плечом».

Неназванный украинский чиновник добавил, что «это была катастрофа».

FT провела интервью с более 40 людьми, среди которых действующие и бывшие украинские чиновники, западные дипломаты в Киеве и чиновники из европейских правительств и Вашингтона, которые непосредственно работали с Ермаком.

В июне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Андрей Ермак был «особенно неприятным собеседником» для Белого дома. Один из собеседников, знакомый с взаимодействием кериникам ОП с администрацией Трампа, назвал его «раздражителем для обеих партий».

Politico написало, что во время последнего визита в США Ермак приехал без четкой повестки дня, а отзывы тех, с кем он встречался, были такими: «Мы не знаем, зачем он здесь».