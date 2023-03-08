Ермак провел переговоры с советником Байдена Салливаном: обсудили Бахмут и поддержку Украины 8 марта, 09:56 Ермак регулярно проводит переговоры с Джейком Салливаном (Фото:ОП)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопаности Джейком Салливаном.

Как сообщили в Офисе главы украинского государства, Ермак проинформировал его об актуальной ситуации на фронте. Обсуждались решения о ходе оборонной операции на Бахмутском направлении, принятые президентом Владимиром Зеленский и военным руководством Украины.

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Стороны обсудили текущие международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержке Киева.

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Ермак рассказал Салливану о преступлениях, которые совершает Россия против украинцев, в частности, похищение, депортация и принудительное усыновление украинских детей с оккупированных территорий.

Глава ОП также заявил, что российская агрессия влияет на экосистему всей Европы. Он подчеркнул, что мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь Россию к ответственности, как это предусмотрено в украинской формуле мира.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций. Генерал Сырский 5 марта посетил Бахмут в третий раз за последнее время.

