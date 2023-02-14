Ермак провел переговоры с советником Байдена Салливаном: обсудили поддержку США и ситуацию на фронте 14 февраля, 10:34 Ермак поговорил с Салливаном (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, во время телефонного разговора они обсудили актуальную ситуации на фронте, а также мощную поддержку, которую США продолжат оказывать Украине.

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Ермак и Салливан также подчеркнули важность дальнейшей коммуникации двух администраций.

2 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд. В частности, в нем есть системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты GLSDB с радиусом действия 150 км.

9 февраля американский президент Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву будет неограниченной.

