Ермак провел переговоры с советником Байдена Салливаном: обсудили поддержку США и ситуацию на фронте

14 февраля, 10:34
Поделиться:
Ермак поговорил с Салливаном (Фото:ОПУ)

Ермак поговорил с Салливаном (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, во время телефонного разговора они обсудили актуальную ситуации на фронте, а также мощную поддержку, которую США продолжат оказывать Украине.

Видео дня

Ермак и Салливан также подчеркнули важность дальнейшей коммуникации двух администраций.

2 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд. В частности, в нем есть системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты GLSDB с радиусом действия 150 км.

Читайте также:
Белый дом убеждает Украину, что переломный момент в войне будет уже весной — WP

9 февраля американский президент Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву будет неограниченной.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Военная помощь Андрей Ермак Джейк Салливан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X