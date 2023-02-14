Ермак провел переговоры с советником Байдена Салливаном: обсудили поддержку США и ситуацию на фронте
Ермак поговорил с Салливаном (Фото:ОПУ)
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, во время телефонного разговора они обсудили актуальную ситуации на фронте, а также мощную поддержку, которую США продолжат оказывать Украине.
Ермак и Салливан также подчеркнули важность дальнейшей коммуникации двух администраций.
2 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд. В частности, в нем есть системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты GLSDB с радиусом действия 150 км.
9 февраля американский президент Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву будет неограниченной.