Ермак провел переговоры с советником Байдена Салливаном: обсудили ПВО для Украины и ситуацию в энергетике
Ермак провел телефонный разговор с Салливаном (Фото:ОПУ)
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Ермак сообщил представителю администрации Джо Байдена об актуальной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшие месяцы.
Он подчеркнул, что важно и дальше поддерживать Украину, закрывая ее оборонные потребности.
Ермак также отметил важность создания действенного воздушного щита для Украины, чтобы отбить атаки войск РФ на энергетическую систему.
Салливан и глава ОП также обсудили дальнейшую координацию в вопросе обеспечения энергетической безопасности Украины.
РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.
Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.
С начала нападения РФ на Украину США оказывают военную и финансовую помощь на миллиарды долларов.
4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.