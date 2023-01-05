Ермак провел переговоры с советником Байдена Салливаном: обсудили ПВО для Украины и ситуацию в энергетике 5 января, 12:37 Ермак провел телефонный разговор с Салливаном (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Ермак сообщил представителю администрации Джо Байдена об актуальной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшие месяцы.

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Он подчеркнул, что важно и дальше поддерживать Украину, закрывая ее оборонные потребности.

Ермак также отметил важность создания действенного воздушного щита для Украины, чтобы отбить атаки войск РФ на энергетическую систему.

Салливан и глава ОП также обсудили дальнейшую координацию в вопросе обеспечения энергетической безопасности Украины.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более десяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

Также войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

С начала нападения РФ на Украину США оказывают военную и финансовую помощь на миллиарды долларов.



4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сказал, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.