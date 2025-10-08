После победы на выборах. Бабиш хочет сформировать коалиционное правительство Чехии до ноября

Лидер партии ANO, победившей на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш планирует завершить переговоры по коалиции к началу ноября. Об этом пишет Reuters .

Для создания коалиции Бабиш ведет переговоры с правой, евроскептической партией Автомобилисты и ультраправой, антиевропейской и антиукраинской партией SPD. Это позволит им вместе контролировать 108 из 200 мест в нижней палате парламента Чехии.

Бабиш отметил, что ориентировочное соглашение можно согласовать уже до конца этой недели, а полный коалиционный договор — до первого заседания новой нижней палаты парламента 3 ноября.

На первой сессии будет избран новый спикер палаты, после чего формально уйдет в отставку нынешний кабинет, и только тогда новый премьер сможет быть назначен.

3−4 октября в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата).

На втором месте оказалась правоцентристская коалиция SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, которая получила 22,9% (51 мандат). Для формирования большинства в парламенте необходим 101 мандат, поэтому стороны будут вынуждены договариваться с другими политическими силами.

5 октября президент Чехии Петр Павел заявил, что не поручил партии Бабиша ANO формировать правительство, поскольку считает это преждевременным.

Бабиш после победы на выборах в Чехии заявил, что Украина еще «не готова» к вступлению в ЕС. Он считает, что поставки боеприпасов должны быть прозрачными и контролироваться НАТО.

6 октября Павел призвал партию Бабиша не отменять инициативу по поставкам боеприпасов Украине, отметив, что это навредит и Чехии, и Украине. Он подчеркнул, что поддержка союзников должна оставаться приоритетом для безопасности и интересов страны.

Известно, что лидер ANO Бабиш является союзником венгерского премьера Виктора Орбана и французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте.