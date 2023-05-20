США впервые с начала полномасштабной войны сняли санкции с крупного российского бизнесмена

20 мая, 15:26
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США сняли санкции с российского бизнесмена Анатолия Карачинского (Фото:Википедия)

США сняли санкции с российского бизнесмена Анатолия Карачинского (Фото:Википедия)

Министерство финансов США впервые с начала полномасштабной войны исключило из санкционного списка российского бизнесмена.

Как сообщается на сайте Минфина США, санкции сняли с сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского.

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Причины своего решения в Минфине не объяснили.

Карачинский попал в санкционный список как член наблюдательного совета банка Открытие в апреле 2022 года. Через несколько дней он вышел из совета директоров банка и вскоре также продал свою долю в основанной им IT-компании IBS.

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В 2021 году Карачинский с состоянием в 800 миллионов долларов занимал 149-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Он находится под украинскими санкциями, в то же время ЕС ограничений против него не вводил.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   США Санкции против России Санкции США Санкции Запада Западные санкции Война России против Украины

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