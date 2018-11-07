07 ноября 2018, среда

Anakonda-2018. Масштабные учения НАТО проходят сразу в нескольких странах

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Учения Anakonda-2018 пройдут в два этапа

Учения Anakonda-2018 пройдут в два этапа

В среду, 7 ноября, в Польше и странах Балтии стартовал первый этап масштабных военных учений Североатлантического альянса Anakonda-2018.

Как передает DW, в них примут участие военнослужащие из 10 стран-членов НАТО.

Кроме полигонов Польши и стран Балтии учения пройдут также в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Их первый этап продлится до 16 ноября, после чего с 26 ноября по 6 декабря будут проходить командно-штабные учения.

Во время маневров будут отрабатываться взаимодействия военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

Напомним, ранее в Норвегии прошли учения Trident Juncture 2018, в которых, кроме членов НАТО, в качестве страны-партнера приняла участие и Украина.

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