Перевозят вооружение и десант. На аэродроме в Беларуси заметили два тяжелых транспортных самолета Ан-22 Антей 14 июля, 18:58 На территорию Беларуси, которая помогает России вести полномасштабную войну против Украины, прилетели два Ан-22 Антей (иллюстративное фото) (Фото:Simon Fletcher / Flickr)

В ночь на четверг, 14 июля, в Беларуси приземлились два российских военных транспортных самолета Ан-22 Антей, сообщает проект активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн в Telegram-канале.

По данным проекта, в 23:39 13 июля на военный аэродром в Мачулищах прилетел Ан-22 Антей ВКС РФ (RF-09309), а в 05:23 14 июля — еще один Ан-22 Антей (RA-09341). Первый через несколько часов улетел в Таганрог, второй — в Тверь. Что именно перевозили самолеты, не известно.



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Сообщается, что после прилета первого Антея на аэродроме пропал свет.

Беларускі Гаюн пишет, что Антей — самый большой турбовинтовой транспортный самолет, используемый для перевозки крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки воздушного десанта. В эксплуатации остаются всего четыре таких самолета.

Также в 00:26 активисты зафиксировали прилет на аэродром в Мачулищах Ил-76 ВКС РФ (RF-86851), который тоже улетел через несколько часов. Утром в четверг истребители в Барановичах «тренировали удары по целям».

На юге Беларуси по меньшей мере до октября продлили действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов. По данным проекта Беларускі Гаюн, в Беларусь прибыли пилоты страны-агрессора России, которые проводят там тренировки по десантированию.

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации.



Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Президент Владимир Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



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Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.



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