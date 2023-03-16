Франция передала Украине колесные танки AMX-10 RC — министр обороны 16 марта, 15:40 AMX-10 RC (Фото:davric/Wikimedia)

Украина получила от Парижа легкие танки AMX-10 RC, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню Комитету по вопросам национальной обороны и вооруженных сил в среду, 15 марта.

Об этом пишет Le Figaro.

«AMX-10 RC только что прибыли в Украину. Некоторые из них уже отправились на передовую», — заявил Лекорню, не уточнив количество.

Кроме обещанных в январе AMX-10 RC, Париж заявил, что передаст Киеву бронетранспортеры Bastion. В то же время поставки танков Leclerc пока не рассматривают.



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14 февраля Forces Operations сообщило, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 AMX-10 RC. Издание писало, что украинские экипажи прошли программу обучения на этих машинах. В то же время поставки танков Leclerc Франция пока не рассматривает.

AMX-10 RC — французские бронеавтомобили, которые классифицируют как легкие танки. Формально это боевая машина пехоты, предназначенная для разведки в опасных условиях и даже для огневой поддержки. Она оснащена гораздо более мощным оружием, чем большинство обычных БМП — орудием калибром 105 мм.

