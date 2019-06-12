Американский взгляд. Что думают о Зеленском в США и каковы шансы Трампа снова стать президентом Сегодня, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ По словам Стивена Пайфера, Зеленский удивил Америку Александр Медведев / НВ

Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине, а теперь авторитетный эксперт по Восточной Европе, рассказывает о том, что в его стране думают о Владимире Зеленском и каковы шансы у Дональда Трампа во второй раз стать американским президентом.



Дождливым весенним утром в лобби столичного отеля Fairmont, что окнами на Днепр, НВ ждет американский дипломат старой школы. Это — Стивен Пайфер, в прошлом посол США в Украине, а ныне научный сотрудник Стенфордского университета.

Пайфер приехал в Киев на Киевский форум по безопасности, организованный фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Перед тем, как НВ включает диктофон, Пайфер с удовольствием рассказывает о преимуществах жизни в Калифорнии, куда переехал из Вашингтона.

«Приятный климат, хорошее вино», — подчеркивает дипломат.

На вопрос, не тяжело ли на следующий день после многочасового перелета из Лос-Анджелеса давать интервью, Пайфер улыбается: мол, после обеда наверняка начну клевать носом, сидя на конференции, но мы ведь с вами встречаемся утром, поэтому я в порядке.

Разговор начинается с обсуждения украинской политики и перетекает в обсуждение внутренней политической повестки США, которую Пайфер часто комментирует в Twitter, где мимо его внимания не проходит ни одно событие ни в американской жизни, ни в мире.

— Как американский политический истеблишмент воспринимает украинского президента Владимира Зеленского?

— Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни.

Для большинства американцев Зеленский — загадка. Люди пытаются понять, чего от него ожидать в плане внешней политики, внутренней политики, борьбы с коррупцией.

— Как вы думаете, Зеленский сможет найти общий язык с Трампом? Они в чем‑то похожи — оба любят общаться со страной при помощи социальных сетей.

Общий язык с Трампом — непростая задача

— Общий язык с Трампом — непростая задача. В любом случае, США будут работать с легитимно избранным украинским президентом. Многое будет зависеть от конкретных политических решений Зеленского.



— В сфере безопасности для Украины было несколько хороших новостей. Во-первых, корабли НАТО начали чаще заходить в Черное море. Во-вторых, Россия так и не предприняла масштабных провокаций, хотя долго накапливала военные силы на границе с Украиной. У нас есть причины для оптимизма, как вы считаете?

— Надо различать Донбасс и Крым. Крым — это долгосрочная проблема. Что касается Донбасса, то, думаю, полномасштабное нападение России маловероятно, даже если она собрала войска у границы с Донецкой и Луганской областями. Дело в том, что украинская армия, если сравнивать с 2014‑м, стала намного сильнее и способна отразить возможную российскую атаку. К тому же эскалация конфликта вряд ли будет популярна в самой России, ведь она привела бы к новым санкциям Запада. Так что россияне не нападут, мне кажется.

России выгоден тлеющий конфликт на Донбассе как механизм для влияния на киевское правительство. Владимир Путин заинтересован в дестабилизации украинской политики. В какой‑то момент Кремль, думаю, еще раз взвесит все плюсы и минусы своей политики в отношении Донбасса и поймет, что им все‑таки нужен другой подход. Россияне ждут парламентских выборов в Украине и надеются, что пророссийские силы получат побольше мандатов и заставят президента проводить более пророссийскую политику. Но, мне кажется, россияне зря на это надеются.

Если россияне поймут, что им нужен новый подход к Донбассу, к Украине, то для этого есть несколько опций — миротворцы под эгидой ООН, международная администрация в проблемных областях, переходной период для реинтеграции Донбасса.

— Сейчас в Украине обсуждается вопрос, надо ли президенту Зеленскому встречаться с Путиным. Вот вы как считаете — надо им разговаривать один на один?

Если вы откажетесь от Минска, на каком основании ЕС будет продлевать свои санкции?

— Думаю, лучше пока обойтись Нормандским форматом. Украине выгоднее иметь рядом во время переговоров представителей Германии и Франции. От Минских договоренностей тоже не стоит отказываться, ведь именно на них основаны санкции Евросоюза в отношении России. Если вы откажетесь от Минска, на каком основании ЕС будет продлевать свои санкции?



Если Путин осознает, что России нужна новая политика в отношении Донбасса, то тогда, может быть, и стоит встретиться для прямых переговоров. В конце концов, именно от Путина в первую очередь зависит судьба Донбасса.



Стивен Пайфер считает, что Трамп не подготовился для саммита с Путиным в Хельсинки / Фото: Александр Медведев / НВ

— Помните, как Трамп и Пу­­тин встретились во время двустороннего саммита в Хельсинки в июле 2018‑го? Трамп надеялся, что разговор без свидетелей поможет решить какие‑то проблемы.

— Мне эта затея Трампа не нравилась с самого начала. Я бы не рекомендовал использовать ее как пример для Украины. Трамп был неподготовлен для саммита, в то время как Путин подготовился очень хорошо. К тому же мне жаль, что даже американское правительство не знает, о чем говорили Путин и Трамп наедине.

Если украинский президент будет встречаться один на один с Путиным, то к этой встрече надо быть очень тщательно подготовленным. Путин — знаток дипломатических тонкостей и многих нюансов международной политики. Сначала вы выполняете домашнюю работу — и только затем встречаетесь с российским лидером. Повторюсь: пока Путин не изменит свою политику в отношении Донбасса, встречаться с ним не стоит.

— Я регулярно встречаюсь с американскими дипломатами, сотрудниками Госдепа для неформального общения. И они мне часто говорят: я хотел бы быть более эффективным на своей должности, но человек из Белого дома не дает мне это сделать. Существует ли напряжение между Трампом и Госдепом?

Когда я утром читаю Twitter Трампа, то обычно нервничаю из‑за того, что он там пишет о международных отношениях.

— Я бы так не сказал. Я слежу за американской политикой в отношении Украины, России, НАТО. Готовность США поставлять Украине вооружение, наращивание присутствия американских военных в Центральной Европы, антироссийские санкции — все это довольно мейнстримная американская внешняя политика. Это продолжение всего того, что начал делать Барак Обама в 2015 году, когда политика в отношении России значительно ужесточилась. Но я не уверен, что Трамп доволен такой политикой американской дипломатии. Это политика Госдепа, а не президента. Когда я утром читаю Twitter Трампа, то обычно нервничаю из‑за того, что он там пишет о международных отношениях.



— Американский сенатор Марко Рубио подготовил новый пакет санкций против России, который может отрезать эту страну от глобального рынка капитала. В документе прописаны определенные условия, при которых будет реализован такой сценарий. Как вам в целом проект Рубио?

— Идея Рубио и его соавторов по этому законопроекту состоит в том, чтобы через 60 дней после президентских выборов в США в 2020 году директор Американской службы разведки доложил Конгрессу, было ли российское вмешательство в ход выборов. Если такое вмешательство было, российские банки окажутся вне мирового финансового рынка, а на российскую нефть может быть наложено эмбарго. Таким вот способом США заранее преду­предили Россию, что ей не стоит вмешиваться в президентские выборы в Америке.

Но мне бы также хотелось, чтобы были расширены антироссийские санкции в контексте событий на Донбассе. Это заставило бы Россию пересчитать свои потери от оккупации части Донецкой и Луганской областей и, возможно, изменить свою политику.

— В марте я ездил в Брюссель на конференцию по Северному потоку — 2. Кажется, Евросоюз намерен все же разрешить Газпрому достроить этот газопровод. Хотя посмотрим, как будет действовать новый глава Еврокомиссии. Как будет на Северный поток — 2 реагировать Америка?

— По ЕС все не так просто, ведь Дания сейчас ставит дополнительные вопросы об экологических рисках Северного потока — 2. Ангела Меркель, канцлер Германии, с одной стороны, хочет завершить этот проект, но с другой — нацелена сохранить транзит российского газа по территории Украины. Немцы должны объяснить, как они это видят.

Северный поток — 2 это дополнительные 50 млрд кубометров газа для Евросоюза. Почему бы их не пустить через Украину? США будут и в дальнейшем оказывать давление на этот проект. Возможно, будут введены санкции против европейских компаний, которые в нем принимают участие. Не уверен, что это лучшее решение, но это одна из опций.

— Чем вам не нравится это решение?

— Оно разделит США и ЕС в вопросе политики в отношении России. Тогда уже возникнет проблема отношений США и Евросоюза. Не думаю, что это нам выгодно.

— Давайте посмотрим в восточном направлении. В Казахстане Нурсултан Назарбаев покинул пост президента, совсем скоро там состоятся выборы. Как вы думаете, это приведет к каким‑то улучшениям для казахской демократии?

— Мне кажется, Назарбаев позаботится о том, чтобы сохранить максимум влияния на происходящее в Казахстане. Казахстан, кстати, это взаимная проблема России и Китая. Россия традиционно имеет в этом регионе политическое влияние, а Китай пытается нарастить влияние экономическое. Здесь и возникает напряжение.

— Вы ожидаете дальнейшее улучшение отношений Китая и США? Торговая война между ними вроде бы поставлена на паузу, хотя определенные проблемы остаются.

— Мы должны смириться с тем, что Китай — растущая глобальная суперсила. Но эта суперсила должна точно так же смириться с тем, что конфликтовать с США — не в ее интересах. Что мы видим в Южно-Китайском море? Китай заявляет свои права на всю территорию этого моря, хотя на него также имеют выход Вьетнам, Малайзия и другие страны. Естественно, США протестуют против китайских претензий.

Нам надо научиться находить общий язык с Китаем, ведь его влияние ближайшие десятилетия будет только возрастать. Вот влияние России на международную политику за следующие 20 лет существенно сократится.

— Барак Обама, будучи президентом США, очень нервничал по поводу действий китайских хакеров, которые постоянно пытались получить доступ к американским технологическим секретам. Их интересовали в том числе военные технологии. А теперь американская компания Google открывает центр по исследованию искусственного интеллекта в Китае. Это не противоречит гео­политическим интересам США?

— Действительно, это одна из проблем, с которой Америке приходится иметь дело. С одной стороны, мы хотим, чтобы наши лучшие компании были по‑настоящему глобальными. Но с другой — есть определенные технологии, которые очень важны для будущего США, и желательно, чтобы они разрабатывались именно в США. Китай — конкурент нашей страны. Между нами нет холодной войны или чего‑то в этом духе. Просто Китаю надо быть аккуратнее в вопросе технологического сотрудничества с Америкой.

— Как вы думаете, Трамп имеет шансы выиграть президентские выборы еще раз?

Шансы Трампа выглядят лучше, чем мне бы того хотелось.

— Шансы Трампа выглядят лучше, чем мне бы того хотелось. Но у демократов есть неплохие шансы выиграть в ноябре 2020‑го. Однако для этого Демократической партии надо понять, как она собирается выигрывать. За последние несколько месяцев аж 17 кандидатов заявили о намерениях бороться за демократическую номинацию в президенты. Есть прогрессивное крыло, есть более умеренное крыло.



Я — демократ-центрист и переживаю, что уход Демократической партии влево может создать возможность для Трампа вновь выиграть выборы. Если же Демократическая партия будет умеренно-прогрессивной, ее шансы выглядят куда лучше. Трамп же в 2016‑м победил во многом благодаря тому, что даже некоторые демократические избиратели решили, что их жизнь будет лучше при Трампе, чем при Хиллари Клинтон. Теперь демократическому кандидату надо отвоевать эти голоса.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года