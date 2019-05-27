Американский сенатор приехал в Одессу для переговоров по освобождению украинских моряков Сегодня, 20:45 764 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Джеймс Лэнкфорд (в центре) Радио Свобода

В понедельник, 27 мая, в Одессу прибыл сенатор США от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд для участия в переговорах по освобождению украинских военных моряков.

Как сообщает Радио Свобода, американский сенатор планирует встретиться с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко, руководством Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

«Я знаю, что сердца всех украинцев и в том числе жителей Одессы ждут возвращения моряков, захваченных россиянами. Мы также ждем их скорого возвращения», — заявил сенатор.

При этом Лэнкфорд отметил, что США продолжают сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против РФ относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.



В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков. В Кремле решили проигнорировать требование Международного трибунала ООН.

В ноябре 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

ФСБ обвинила 24 украинских моряков в «опасных маневрах» при прохождении в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

Украина считает моряков военнопленными.