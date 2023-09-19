Сенатор США прибыл в Украину и посетил одно из подразделений пограничников 19 сентября, 10:41 Сенатор США Марк Келли прибыл в Украину с визитом (Фото:@USAmbKyiv)

В Украину с визитом прибыл сенатор США от штата Аризона Марк Келли, он посетил одно из подразделений Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сенатор встретился с главой ГПСУ Сергеем Дейнеко.

Во время встречи обсудили выполнение задач пограничниками, использование оказанной помощи и дальнейшие совместные проекты. На базе одного из подразделений Келли вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк осмотрели образцы техники и экипировки, которые уже применялись пограничниками в разных условиях.

Видео дня

Сенатора также ознакомили с авиационной составляющей ведомства.

Бринк также прокомментировала визит Келли в Украину.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения РФ Вашингтон выделил 45 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности.

«Сегодня Марк Келли и я увидели, как украинцы используют эту помощь — от бронетехники до оружия, защитного и другого оборудования. Мы поддерживаем Украину», — резюмировала посол.

Фото: @USAmbKyiv

Фото: @USAmbKyiv

С начала большой войны РФ против Украины США систематически поддерживают Киев, оказывая материальную и военную помощь.

6 сентября США заявили, что передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams в рамках пакета помощи на $175 млн.

7 сентября США объявили о пакете помощи на сумму до $600 млн, который включает оборудование для поддержки средств ПВО и боеприпасы.