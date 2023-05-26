«Patriot их сожрут и выплюнут». Американский пилот высмеял планы РФ сформировать «элитную» ударную группу для атак по Украине 26 мая, 09:23 МиГ-29 (Фото:Suicidal Zombie/www.flickr.com)

«Ударная группа из России… Я бы относился к этому скептически. Я имею в виду, опять же, эти люди, если они действительно были бы «элитой», и это слово часто используют, но надо быть осторожными с этим словом, потому что многое из того, что выдают за такое, на самом деле не является «элитным», — сказал он Голосу Америки.

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По его словам, если у РФ были эти люди и это оборудование, то «почему они не использовали его год назад?».

«Россияне очень искусны в одном — в пропаганде. Мне это попахивает пропагандой. Если это бомбардировочные силы, о которых говорят британцы, тогда ваши МиГ-29 очень способны противостоять бомбардировщикам, которые пытаются проникнуть в вашу страну», — сказал он.

Хэмптон призвал не забывать о Patriot, потому что «Patriot их сожрут и выплюнут».

«Так пусть приходят. Еще несколько человек никогда не вернутся домой», — сказал он.



Британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, создает «элитную» авиационную группу для атак против Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что вероятное создание Россией «элитной» авиагруппы под кодовым названием Шторм может быть пропагандой.