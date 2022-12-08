Путин потерпел поражение по всем направлениям в Украине — генерал Милли 8 декабря, 14:23 Марк Милли (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение по всем направлениям в Украине, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

По словам Милли, ВСУ отразили первоначальную атаку на Киев, а затем более чем устояли в боях в восточной части Украины.

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Генерал добавил, что украинские силы предприняли контратаку в Харьковской области, которая отбросила россиян от второго по величине города страны, а затем вытеснили их из стратегического города Херсон.

Однако, Милли добавил, что Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, «и впереди еще много боевых действий».

«Но сейчас ситуация на земле такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления», — сказал он.