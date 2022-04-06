«Очень затяжной конфликт». Война России против Украины может длиться годами — американский генерал 6 апреля, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Марк Милли (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Высокопоставленный представитель американского военного командования генерал армии США Марк Милли допустил, что война России против Украины может длиться годами.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

«Я думаю, что это очень затяжной конфликт, и я думаю, что он, по крайней мере, измеряется годами. Не знаю, как насчет десятилетия, но по крайней мере годами точно», — сказал он в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

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По его словам, «это очень затяжной конфликт, который начала Россия».

«Я думаю, что НАТО, США, Украина и все союзники и партнеры, которые поддерживают Украину, будут вовлечены в него довольно долго», — сказал он.

Милли заявил, что вторжение России в Украину, скорее всего, можно было предотвратить только благодаря присутствию американских войск.

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«Честно говоря, если не считать ввода американских войск в Украину, я не уверен, что его (Путина — ред) можно сдержать», — сказал он.

По словам генерала, Украина много лет была целью Путина.

«Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину — сдерживания его Соединенными Штатами — потребовала бы применения вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал», — сказал он.

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