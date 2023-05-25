Американский генерал предложил заменить совет НАТО-Россия советом НАТО-Украина 25 мая, 19:28 Дуглас Льют был постоянным представителем США при НАТО с 2013 по 2017 год (Фото:state.gov)

У Украины сегодня есть лучше всего оснащенная армия в Европе с большим боевым опытом, но до принятия страны в Альянс следует создать совет НАТО-Украина.



Об этом заявил генерал Дуглас Льют, постоянный представитель США при НАТО в 2013—2017 годах, во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

Он напомнил, что коллективный договор о создании НАТО предусматривает три ключевых критерия для членства в Альянсе.

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«Во-первых, страна, которая хочет стать членом, должна быть способна сделать вклад в коллективную оборону. Украина на сегодня, очевидно, соответствует этому критерию. Будем откровенны, сегодня у Украины лучше всего оснащенная армия в Европе. Это факт. В дополнение к этому, у нее самый большой боевой опыт. Так что нет вопросов по этому критерию», — отметил генерал.

Вторым критерием является требование к государству, которое хочет стать членом НАТО, придерживаться основных ценностей Альянса — демократия, индивидуальные свободы и верховенство права.

«И это вопрос к украинцам. Надо, чтобы украинцы задали этот вопрос своему руководству, насколько Украина соответствует этим трем основным ценностям. Это работа, которая ведется», — подчеркнул Льют.

Третье требование для членства — необходимость консенсуса.

«Но и Швеция пока не смогла стать членом Альянса, потому что нет 31 голоса, — констатировал посол. — Даже если нам не удастся достичь консенсуса за эти шесть недель [до саммита в Вильнюсе относительно членства Украины], необходимо кодифицировать заверения безопасности — обучение на оборудовании, обмен разведывательной информацией, все, что позволит ВСУ сегодня защищать Украину. Это надо определить на двустороннем уровне, а не с 31 страной. Кроме того, НАТО может предложить Украине уникальные и особые отношения — для этого можно создать что-то вроде совета Украина-НАТО».

Генерал уточнил, что такой институт может предоставить Украине право собирать Североатлантический совет в любое время.

«Это предоставит Украине место за столом всякий раз, когда Украина будет чувствовать угрозу. И это, безусловно, будет надлежащим местом для обсуждения проблем безопасности, с которыми Украина имеет дело сегодня. На сегодня совет существует только с одной страной, которая не является членом, это совет НАТО-Россия. Но я предлагаю заменить совет НАТО-Россия советом НАТО-Украина и посадить Украину за стол. Да, это не членство, но это шаг, который должен быть сделан», — отметил Льют.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. На форуме, в частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.



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