Американским ученым запретят заниматься проектами с поддержкой России – WSJ
Минэнерго США намерено запретить ученым и другим сотрудникам принимать участие в программах по поиску кадров, финансируемых РФ, Китаем, Ираном и КНДР.
Об этом сообщает WSJ.
Как пояснил изданию замминистра энергетики США Дэн Брулетт, запрет необходим для защиты интересов нацбезопасности и научного единства.
В статье утверждается, что ученые и сотрудники Минэнерго, а также будущие получатели грантов должны будут объявлять о своем участии в программах, финансируемых Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Тем, кто будет задействован в таких программах, предложат либо прекратить свое участие в них, либо уволиться из Минэнерго.
Такие меры будут приняты в связи с курсом американского
президента Дональда Трампа по ужесточению противодействия похищению американских
технологий и государственной собственности, в том числе со стороны Китая.