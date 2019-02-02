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Американским ученым запретят заниматься проектами с поддержкой России – WSJ

Сегодня, 08:42
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EPA

Иллюстративное фото

Минэнерго США намерено запретить ученым и другим сотрудникам принимать участие в программах по поиску кадров, финансируемых РФ, Китаем, Ираном и КНДР.

Об этом сообщает WSJ.

Как пояснил изданию замминистра энергетики США Дэн Брулетт, запрет необходим для защиты интересов нацбезопасности и научного единства.

В статье утверждается, что ученые и сотрудники Минэнерго, а также будущие получатели грантов должны будут объявлять о своем участии в программах, финансируемых Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Тем, кто будет задействован в таких программах, предложат либо прекратить свое участие в них, либо уволиться из Минэнерго.

Такие меры будут приняты в связи с курсом американского президента Дональда Трампа по ужесточению противодействия похищению американских технологий и государственной собственности, в том числе со стороны Китая.

Теги:   Иран Китай КНДР Россия США

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