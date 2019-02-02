Американским ученым запретят заниматься проектами с поддержкой России – WSJ Сегодня, 08:42 2 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

Минэнерго США намерено запретить ученым и другим сотрудникам принимать участие в программах по поиску кадров, финансируемых РФ, Китаем, Ираном и КНДР.

Об этом сообщает WSJ.

Как пояснил изданию замминистра энергетики США Дэн Брулетт, запрет необходим для защиты интересов нацбезопасности и научного единства.

В статье утверждается, что ученые и сотрудники Минэнерго, а также будущие получатели грантов должны будут объявлять о своем участии в программах, финансируемых Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Тем, кто будет задействован в таких программах, предложат либо прекратить свое участие в них, либо уволиться из Минэнерго.

Такие меры будут приняты в связи с курсом американского президента Дональда Трампа по ужесточению противодействия похищению американских технологий и государственной собственности, в том числе со стороны Китая.



