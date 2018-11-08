08 ноября 2018, четверг

Американский штат Вирджиния признал Голодомор в Украине геноцидом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вирджиния стала 18-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа

Вирджиния стала 18-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США.

"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.

Документ также объявляет празднования в штате 85-й годовщины Голодомора. 

В сообщении отмечается, что Вирджиния стала 18-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа. 

Ранее сообщалось, что Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Смотрите также:

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове