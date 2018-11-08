Американский штат Вирджиния признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США.
"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", - говорится в прокламации, изданной губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом.
Документ также объявляет празднования в штате 85-й годовщины Голодомора.
В сообщении отмечается, что Вирджиния стала 18-м штатом США, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Ранее сообщалось, что Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
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