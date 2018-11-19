Американский сенатор призвал спецслужбы обнародовать отчет по делу об убийстве Хашукджи

Американский сенатор-демократ, член разведывательного комитета верхней палаты Конгресса США Рон Вайден призывает ЦРУ обнародовать отчет по делу Джамаля Хашукджи, чтобы разъяснить ситуацию с возможной причастностью наследного принца Саудовской Аравии к убийству журналиста.

В комментарии американскому агентству Reuters Вайден заявил, что "американские спецслужбы должны предоставить американскому народу и Конгрессу публичную оценку того, кто отдал приказ на убийство".

Законодатель выступил с таким заявлением после того, как в СМИ появилась информация, что в ЦРУ допускают прямую причастность наследного принца Мохаммеда бин Салмана к заказному убийству. Эти утверждения полностью противоречат заявлении Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.