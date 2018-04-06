Американский посол заявила о чувстве презрения к ООН

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что чувствует презрение к Организации.

Во время выступления в Университете Дьюка она отметила, что разделяет политику своего предшественника Джона Болтона, сообщает Reuters.

"Я хорошо знаю Джона Болтона. Я получила от него совет, я поговорила с ним. Я знаю о его презрении к ООН, я разделяю его", - сказала Хейли.

Агентство напоминает, что с тех пор, как Хейли вступила в должность постпреда США в ООН, она настаивала на сокращении суммы денег, которую Соединенные Штаты тратят на Организацию, а также критиковала ее за "антиизраильскую предвзятость".

Джон Болтон был постоянным представителем США в ООН при президенте Джордже Буше. Однажды он заявил, что если бы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке снесли 10 этажей, то ничего бы не изменилось.

23 марта президент США Дональд Трамп назначил Болтона советником по нацбезопасности.