Американский посол в Эстонии решил уйти в отставку из-за заявлений Трампа

Трамп заявил, что ЕС решил использовать США, чтобы "напасть на казну"

После критических заявлений главы Белого дома Дональда Трампа в адрес европейских союзников посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подал в отставку.

Об этом он написал в скрытом посте на своей странице в Facebook, передает Foreign Policy.

По словам Мелвилла, проработавшего на дипслужбе более 30 лет, уйти в отставку он собирался еще ранее, однако заявления президента США побудили его сделать это уже сейчас.

"Для президента говорить, что ЕС был "настроен на то, чтобы использовать Соединенные Штаты, чтобы напасть на нашу казну", или что "НАТО так же плохо, как НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле)", не только фактически ошибочно, но и доказывает мне, что пришло время уходить", - заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что посол США в Панаме ушел в отставку из-за невозможности служить Трампу.