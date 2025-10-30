Соединенные Штаты заверили Польшу, что не планируют сокращать военный контингент в стране (Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг, 30 октября, заявил, что США не планируют сокращать военный контингент в его стране.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

По словам Косиняка-Камыша, Варшава получила подтверждение, что сокращение присутствия американских войск в Польше не планируется.

Это произошло после разговоров с главой Пентагона Питом Гегсетом и переговоров между заместителем министра обороны Польши Павлом Залевским, начальником генерального штаба и генералом Веславом Куколой с американцами.

Косияк-Камыш говорит, что польско-американский альянс остается прочным и принимает конкретные меры для укрепления безопасности.

29 октября издание G4Media написало, что США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии, а также уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В Польше заявили, что Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует уменьшить контингент в Польше.

Впоследствии чиновник НАТО сообщил, что сокращение американских военных сил на территории Восточной Европы «не является чем-то необычным».

Роджер Уикер и Майк Роджерс, председатели комитетов Сената и Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил, выступили против передислокации части американского военного контингента в Восточной Европе.