Военные США внедрили украинские технологии и опыт противодействия беспилотникам для усиления защиты своей авиабазы в Саудовской Аравии на фоне атак Ирана.

Об этом в среду, 22 апреля, пишет Reuters, ссылаясь на пять человек, знакомых с ситуацией.

По данным источников, США начали использовать украинские технологии противодействия дронам на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии после серии атак, которые привели к разрушению техники и гибели военнослужащего.

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Речь идет о системе управления Sky Map, которую украинская армия активно использует для выявления дронов, в частности иранских шахедов, и координации их перехвата, отметили в Reuters. Там добавили, что украинские специалисты уже обучают американских военных работе с этой программой.

Из-за массового использования дешевых дронов в войне России против Украины Пентагон увеличивает инвестиции в технологии противодействия беспилотникам, пишет агентство. В то же время применение украинских технологий на авиабазе Принца Султана, которая неоднократно подвергалась атакам дронов и ракет, по мнению аналитиков, указывает на слабые места в системе противовоздушной обороны США.

«Существуют давние пробелы в системе противоракетной обороны США по всему миру. Это хорошо известно. Однако это не было рассмотрено», — сказал Тимоти Уолтон, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Hudson Institute.

10 марта Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать бороться с иранскими дронами.

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По данным издания Axios, украинские чиновники около семи месяцев назад предлагали США свою проверенную в боях технологию борьбы с иранскими беспилотниками. Однако тогда администрация президента США Дональда Трампа не заинтересовалась предложением.

13 марта Трамп заявил, что Штаты не нуждаются в помощи Украины в борьбе с иранскими дронами. «Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас лучшие дроны в мире», — подчеркнул Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio.

17 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за последние несколько недель в Украину с просьбой о помощи в защите граждан от воздушных атак обратились 11 стран. По словам Сибиги, некоторые из этих стран «уже поблагодарили нас за конкретную оказанную поддержку».

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20 марта президент уточнил, что на Ближнем Востоке находится 228 украинских экспертов. Они работают в таких странах, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и Иордания.