США начали использовать украинские технологии противодействия дронам на Ближнем Востоке — Reuters
Украинские технологии противодействия БпЛА помогают США защищать базу на Ближнем Востоке (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Военные США внедрили украинские технологии и опыт противодействия беспилотникам для усиления защиты своей авиабазы в Саудовской Аравии на фоне атак Ирана.
Об этом в среду, 22 апреля, пишет Reuters, ссылаясь на пять человек, знакомых с ситуацией.
По данным источников, США начали использовать украинские технологии противодействия дронам на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии после серии атак, которые привели к разрушению техники и гибели военнослужащего.
Речь идет о системе управления Sky Map, которую украинская армия активно использует для выявления дронов, в частности иранских шахедов, и координации их перехвата, отметили в Reuters. Там добавили, что украинские специалисты уже обучают американских военных работе с этой программой.
Из-за массового использования дешевых дронов в войне России против Украины Пентагон увеличивает инвестиции в технологии противодействия беспилотникам, пишет агентство. В то же время применение украинских технологий на авиабазе Принца Султана, которая неоднократно подвергалась атакам дронов и ракет, по мнению аналитиков, указывает на слабые места в системе противовоздушной обороны США.
«Существуют давние пробелы в системе противоракетной обороны США по всему миру. Это хорошо известно. Однако это не было рассмотрено», — сказал Тимоти Уолтон, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Hudson Institute.
10 марта Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать бороться с иранскими дронами.
По данным издания Axios, украинские чиновники около семи месяцев назад предлагали США свою проверенную в боях технологию борьбы с иранскими беспилотниками. Однако тогда администрация президента США Дональда Трампа не заинтересовалась предложением.
13 марта Трамп заявил, что Штаты не нуждаются в помощи Украины в борьбе с иранскими дронами. «Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас лучшие дроны в мире», — подчеркнул Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio.
17 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за последние несколько недель в Украину с просьбой о помощи в защите граждан от воздушных атак обратились 11 стран. По словам Сибиги, некоторые из этих стран «уже поблагодарили нас за конкретную оказанную поддержку».
20 марта президент уточнил, что на Ближнем Востоке находится 228 украинских экспертов. Они работают в таких странах, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и Иордания.