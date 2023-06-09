Американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее обрушением — NYT 9 июня, 17:12 NV

Американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на дамбе Каховской ГЭС, передает газета The New York Times в пятницу, 9 июня, со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По словам высокопоставленного чиновника, спутники с инфракрасными датчиками зафиксировали тепловую сигнатуру, которая соответствует сильному взрыву, незадолго до обрушения плотины.

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NYT со ссылкой на своего собеседника пишет, что у американских спецслужб якобы «до сих пор нет веских доказательств вины» страны-агрессора России, но аналитики «подозревают», что дамбу подорвали именно российские оккупанты.

Газета также цитирует «инженеров и экспертов по боеприпасам», которые считают, что причиной катастрофы на ГЭС стал преднамеренный подрыв изнутри.

«Взрыв бомбы или ракеты снаружи повредил бы дамбу не так сильно, и для достижения аналогичного эффекта [как при подрыве изнутри] потребовалось бы во много раз больше взрывчатки», — пишет NYT.

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