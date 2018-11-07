Американские санкции в отношении Ирана возвращают мир к империалистическому порядку - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что санкции США против Ирана нарушают международный баланс и возвращают мир к империалистическому порядку, сообщает Hurriyet.
"Эти санкции - это шаги, которые разрушают равновесие мира, к которой относятся международное право и международная дипломатия", - сказал Эрдоган.
Президент Турции уверен, что санкции против Ирана возвращают мир к империалистическому порядку.
"Мы не хотим жить в имперском мире. Мы не хотим жить в мире с империалистическим давлением. Мы стремимся к такому мироустройству, где люди живут в мире, работают в мире", - сказал он.
Эрдоган заверил, что эти вопросы будут подниматься во время его визита в Париж, запланированного на 10-11 ноября.
Напомним, что 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.
Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Под санкции могут подпасть и другие страны, а также зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
Однако, Вашингтон вывел из-под действия "нефтяных" санкций в отношении Ирана компании Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна "разрушит" восстановленные санкции США. Верховный лидер аятолла Хаменеи заявил, что главная цель американских ограничительных мер - "калечить и сдерживать экономику Ирана".
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал еще больше санкций против Ирана.
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