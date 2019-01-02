Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики Сегодня, 05:38 0 Цей матеріал також доступний українською Около 150 человек пытались прорваться на американскую территорию через границу с Мексикой

В первые часы нового года через границу Мексики с США попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ, передает USA Today.

Согласно сообщению, 25 человек были задержаны, остальным удалось убежать обратно на территорию Мексики.

В таможенной и пограничной службе США заявили, что силу пришлось применить, потому что пытавшиеся пересечь границу начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями.

По официальной информации, в толпе, против которой использовали газ, не было детей.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что первые камни полетели в пограничников уже после того, как был применен газ.

Отмечается, что в районе Тихуаны до сих пор находится много людей, прибывших к границе в составе миграционного каравана из Мексики, которые рассчитывают получить убежище в Соединенных Штатах.

Недавно Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой.