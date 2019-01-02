Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее
Петр Порошенко
Держать штурвал
Андерс Аслунд
Тень Кремля

Американские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов из Мексики

Сегодня, 05:38
0
Цей матеріал також доступний українською

Около 150 человек пытались прорваться на американскую территорию через границу с Мексикой

В первые часы нового года через границу Мексики с США попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ, передает USA Today.

Согласно сообщению, 25 человек были задержаны, остальным удалось убежать обратно на территорию Мексики.

В таможенной и пограничной службе США заявили, что силу пришлось применить, потому что пытавшиеся пересечь границу начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями.

По официальной информации, в толпе, против которой использовали газ, не было детей.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что первые камни полетели в пограничников уже после того, как был применен газ.

Отмечается, что в районе Тихуаны до сих пор находится много людей, прибывших к границе в составе миграционного каравана из Мексики, которые рассчитывают получить убежище в Соединенных Штатах.

Недавно Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой.

Теги:   Мексика Мигранты Граница США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Страны

Сегодня, 04:58

В Сети появилось видео взрыва маршрутки в российском Магнитогорске, слышна стрельба
Страны

Сегодня, 04:02

В Индии женщины выстроились в 620-километровую цепь в поддержку гендерного равенства
Геополитика

Сегодня, 03:14

Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном

ТОП-3 мнений

Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
12963
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света
7170
Петр Порошенко - фото
Петр Порошенко
Держать штурвал
4766
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
15669
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
15190
Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
12963
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
42345
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22605
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
17563

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться