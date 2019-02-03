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Американские истребители атаковали позиции сирийской армии

Сегодня, 10:49
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EPA

Пострадали двое военных и была уничтожена артиллерийская установка

Как сообщили местные СМИ, американские военные самолеты совершили атаку на сирийские позиции вечером в субботу, 2 февраля.

Об этом пишет Reuters .

Нападение произошло недалеко от последнего форпоста ИГИЛ в Сирии к востоку от Евфрата.

«Самолет американской коалиции атаковал позиции Сирийской арабской армии на юго-восточных окраинах города Дейр-эз-Зор», - цитирует издание сообщение сирийских СМИ.

Известно, что в результате атаки пострадали двое военных и была уничтожена артиллерийская установка.

Теги:   США Сирия

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