3 тысячи американских добровольцев готовы воевать против российских оккупантов в Украине

6 марта, 05:11
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Всего воевать против России отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев (Фото:pixabay/pexels)

Всего воевать против России отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев (Фото:pixabay/pexels)

3 тысячи американских добровольцев готовы воевать на стороне Украине против РФ в составе международного батальона. Всего воевать против РФ отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев.

Об этом сообщает Голос Америки.

Помочь Украине бороться с оккупантами даже ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

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Всего воевать против России отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев. Среди первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля, около полторы сотни добровольцев — из Великобритании, которые уже решили воевать на стороне Украины. Кроме того, свое намерение вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Добровольцы Украина-США Война России против Украины

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