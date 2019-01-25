Американские дипломаты начали покидать посольство в Венесуэле - Reuters
В пятницу, 25 января, Венесуэлу начали
покидать некоторые сотрудники посольства США в столице Каракасе, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника агентства, некоторые
американские дипломаты покинули посольство и прибыли в аэропорт в сопровождении
полицейского конвоя, после того как президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал
отношения с США и приказал американскому дипперсоналу покинуть страну.
Очевидец рассказал, что около 8:30 утра по
местному времени колонна кроссоверов в сопровождении полицейских на мотоциклах
и машинах с включенными мигалками выехала на шоссе в Каракасе в направлении
аэропорта. Движение другого транспорта было перекрыто.
Государственный департамент США отозвал часть дипломатов
из Венесуэлы, а граждан США призвали выехать из страны Южной Америки.
Читайте также:
Напомним, что 23 января спикер оппозиционной
Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего
обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил,
что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".
Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную
помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил
президенту Николасу Мадуро свою поддержку.
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским
дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и
военные поддержали
Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.