Американские дипломаты начали покидать посольство в Венесуэле - Reuters Вчера, 18:20 549 Цей матеріал також доступний українською Embajada de los Estados Unidos de América - Caracas / Facebook Госдеп отозвал некоторых дипломатов из Каракаса Embajada de los Estados Unidos de América - Caracas / Facebook

В пятницу, 25 января, Венесуэлу начали покидать некоторые сотрудники посольства США в столице Каракасе, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, некоторые американские дипломаты покинули посольство и прибыли в аэропорт в сопровождении полицейского конвоя, после того как президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал отношения с США и приказал американскому дипперсоналу покинуть страну.

Очевидец рассказал, что около 8:30 утра по местному времени колонна кроссоверов в сопровождении полицейских на мотоциклах и машинах с включенными мигалками выехала на шоссе в Каракасе в направлении аэропорта. Движение другого транспорта было перекрыто.

Государственный департамент США отозвал часть дипломатов из Венесуэлы, а граждан США призвали выехать из страны Южной Америки.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.