Учли ошибки начала войны. Российская армия продвигается на востоке Украины, но «медленно и неравномерно» — чиновники США 29 апреля, 03:04 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

По оценке официальных лиц США и НАТО российская армия учла ошибки начала войны при подготовке наступления на Донбассе. Россия продвигается на востоке Украины, хоть и «медленно и неравномерно».

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По словам официальных лиц США и НАТО, российские силы добились определенного прогресса в наступлении на востоке Украины, передает CNN.

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Как отмечают американские чиновники, США заметили «некоторые свидетельства» улучшения способности РФ сочетать воздушные и наземные операции, а также ее способности пополнять запасы сил на местах.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, продвижение идет «медленно и неравномерно». Это позволяет российским силам продвигаться только на «несколько километров или около того» каждый день.

В США считают, что российская армия пытается извлечь уроки из ошибок, которые она совершила ранее, когда у колонн танков и бронетехники закончились продовольствие и топливо.

«Атаки несколько лучше скоординированы, но ведутся небольшими формированиями. Подразделения размером с роту при поддержке вертолетов», — отметил представитель министерства обороны Европы.



По словам высокопоставленного представителя НАТО, теперь Россия разместила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточными областями Украины.

Отмечается, что в настоящее время на территории Украины находится 92 российских БТГ, еще 20 групп расположены прямо на границе РФ.

В то же время западные официальные лица, которые знакомы с последними данными разведки, говорят, что даже если Россия извлекла ключевые уроки из своих системных неудач на первом этапе, неясно, сможет ли РФ провести необходимые изменения, чтобы доминировать в Донбассе.

В частности отмечается, что российская армия понесла тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Кроме того считается, что техника, передислоцированная из разных уголков Украины, может быть еще не полностью отремонтирована.

Напомним, что 18 апреля президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля российские оккупанты начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях и безуспешно пытались прорвать оборону украинских защитников.



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