Первоначальная оценка США. Упавшая в Польше ракета была выпущена из Украины и произведена в России — CNN 16 ноября, 13:00 Полиция на СМИ прибыли на место инцидента (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Ракета, которая во вторник, 15 ноября, упала в Польше, была выпущена из Украины и произведена в России, сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц, ознакомленных с первоначальными оценками США.

По словам чиновников, оценки разведки обсуждались на экстренной встрече, которую созвал Байден на полях саммита G20 на Бали. Также они будут темой разговора на встрече послов НАТО в Брюсселе.

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Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать сообщение о том, что ракета российского производства была выпущена украинскими силами, пытавшимися перехватить российскую атаку.

«У нас нет комментариев и не будем подтверждать этот отчет. Как сказал сегодня президент, мы поддерживаем расследование, которое продолжается в Польше, чтобы выяснить, что именно произошло», — сказал он.



По данным Reuters, президент США Джо Байден заявил, что падение ракеты на востоке Польши стало следствием работы украинской ПВО, отражающей авиаудары РФ.

В то же время Байден подчеркнул, что основной причиной инцидента был российский ракетный обстрел Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.



Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.