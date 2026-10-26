Американские войска на Ближнем Востоке готовы начать новую — потенциально «очень серьезную» — операцию против Ирана в течение 96 часов в случае получения соответствующего приказа от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил в понедельник, 26 октября, телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации собеседников канала, в ближневосточном регионе в настоящее время развернуты силы, достаточные для возможного проведения атак. Источники CNN заявили, что масштабы новой операции, вероятно, будут больше, чем в предыдущих, когда удары наносились по радарам, пусковым установкам и другим объектам, которые Иран мог довольно быстро восстановить.

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«Это будут значительные усилия», — сказал один из собеседников CNN. Эту точку зрения разделяют и другие действующие и бывшие чиновники, знакомые с внутренними обсуждениями военного планирования. Некоторые из них сказали, что приказ Трампа о новой операции — лишь «вопрос времени». Скорее всего, по мнению чиновников, это может произойти после промежуточных выборов 3 ноября.

Есть и определенные опасения — например, что Иран в настоящее время является более опытным противником и поэтому американским военным будет сложнее эффективно уничтожить все потенциальные цели. Однако руководство Центрального командования США и Министерства обороны разрабатывает обширный список целей, включающий иранскую энергетическую инфраструктуру, военные объекты и ядерные установки.

Белый дом отказался от комментариев.

Как отметил CNN, данные американской разведки свидетельствуют о том, что Иран и его прокси-силы, йеменские хуситы, «очень серьёзно» относятся к возможности возобновления атак со стороны США и Израиля.

Предполагается, что в случае начала новой операции Тегеран и хуситы будут атаковать американский персонал и объекты США на Ближнем Востоке (а возможно, и за пределами региона). Поэтому США в ближайшие дни продолжат вывод персонала из своих посольств по всему Ближнему Востоку.

Что касается Израиля, то премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и ранее настаивал на проведении новых атак против Ирана, но американские чиновники просили его отложить это до тех пор, пока администрация Трампа «не будет готова к проведению совместных операций».

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25 октября издание Times of Israel сообщило, что за два дня до парламентских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупреждение об угрозе «второго Холокоста» — в случае, если Иран получит ядерное оружие.

23 октября президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Флорида заявил, что Соединенные Штаты могут провести еще одну военную операцию против Ирана.