В Белом доме распространили свидетельства о возможном применении США «звукового оружия» во время операции в Венесуэле

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт распространила свидетельство очевидца, который утверждает, что американские военные могли применить мощное звуковое или энергетическое вооружение во время операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Об этом сообщают Fox News, New York Post и сообщение Левитт в соцсети X.

Левитт сделала репост интервью с мужчиной, который называет себя охранником военной базы в Каракасе, где, по его словам, происходила американская спецоперация. Пресс-секретарь призвала ознакомиться с этим рассказом, не добавляя собственных комментариев.

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По утверждению мужчины, перед началом операции внезапно вышли из строя все радиолокационные системы, после чего в воздухе появились дроны и восемь вертолетов, из которых высадились около 20 американских спецназовцев.

Свидетель также заявил о чрезвычайной точности стрельбы со стороны американских военных, после чего, по его словам, была применена неизвестная технология.

«Они стреляли с такой точностью и скоростью, что казалось, будто каждый солдат делал по 300 выстрелов в минуту», — заявил он.

Очевидец утверждает, что в определенный момент почувствовал эффект, похожий на мощную звуковую атаку.

«Это было похоже на чрезвычайно интенсивную звуковую волну. Казалось, что голова взрывается изнутри. У многих пошла кровь из носа, некоторых тошнило кровью. Мы упали на землю и не могли двигаться», — рассказал мужчина.

Он заявил, что после этого местные силы не смогли оказать никакого сопротивления.

По словам очевидца, около 20 американских военных якобы ликвидировали сотни венесуэльских силовиков, не понеся потерь.

Fox News обратилось в Белый дом с просьбой уточнить, является ли репост Левитт официальным подтверждением достоверности этих утверждений, однако ответа не получило. Пентагон также не прокомментировал возможное использование такого вооружения.

В то же время бывший сотрудник разведки США в комментарии New York Post заявил, что американские военные десятилетиями имеют разработки, способные вызвать симптомы, описанные свидетелем — кровотечения, боль, жжение и временный паралич.

«У нас существуют различные версии такого вооружения уже много лет», — отметил он, предположив, что это могло быть первое боевое применение подобной технологии.

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Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.