2000 единиц. Американская разведка знает, где находятся тактические ядерные боеголовки РФ — эксперт
Российская ракета ОТР-21 Точка, способна нести ядерную боеголовку мощностью 100 килотонн на расстояние до 185 км (Фото:Gulustan / en.wikipedia.org)
Исследовательница центра российских и евразийских студий Гарвардского университета, эксперт по вопросам ядерной безопасности Марьяна Буджерин в интервью Радио НВ рассказала, что американская разведка знает, где находятся российские тактические ядерные боеголовки.
По ее словам, тактических ядерных боеголовок у России около 2 тысяч и через ядерный чемодан, с помощью которого можно управлять стратегическим ядерным оружием, ими не управляют.
«Там тоже должна быть специальная авторизация. Там, собственно, на самих боеголовках есть коды допуска, которые предоставляются сверху от руководства военного и политического уже в части военные, которые могут их использовать, для того чтобы предупредить неавторизованное применение этого оружия, каким-то там генералом, потерявшим, скажем, разум, и решил что-то запустить», — объяснила эксперт.
По словам Буджерин, во времена СССР тактические ядерные боеголовки хранились на так называемых объектах С под управлением 12 Главного управления Минобороны.
«Очевидно, эти объекты засекречены. Но, очевидно, что, скажем, американская разведка и западные спецслужбы, они очень хорошо знают еще с советских времен, где они находятся. И они сейчас их очень сильно отслеживают с помощью своих технологий, спутников или из тех средств, которые у них есть», — сказала она, добавив, что советовала бы украинским лидерам прислушиваться в этом вопросе к американской разведке.
В июне директор Центра Новая Европа Алена Гетьманчук заявляла в интервью НВ, что в Париже и Берлине опасаются тактического ядерного удара со стороны России.
В мае директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.