США поддерживают Украину, потому что это в их прямых интересах — лидер республиканцев в Сенате 13 сентября, 04:30 Джо Байден и Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Поддержка Украины — в интересах США, заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и призвал однопартийцев поддержать продолжение помощи, передает Голос Америки.

«Это не дискуссия об абстрактных принципах или филантропии. Соединенные Штаты вооружают Украину не из чувства милосердия — мы поддерживаем дружественную демократию, потому что это в наших прямых интересах. Я подчеркиваю: не мы защищаем Украину от агрессии, украинцы это делают», — сказал Макконнелл.

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Он отметил, что если США не смогут помочь Украине остановить Россию, это еще больше поощрит не только саму РФ, но и Китай.

Обращение Макконнелла к республиканцам прозвучало на фоне споров внутри партии относительно продолжения поддержки Украины.



Осенью американские законодатели должны рассмотреть запрос Джо Байдена на дополнительную помощь Украине. В Белом доме шансы на одобрение оценивают оптимистично, передает Радио Свобода.



Как сообщало CNN, Белый дом усиливает давление на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чтобы сохранить помощь Украине и финансирование последствий от стихийных бедствий.