«Возможность преследований граждан США и терроризм». Госдеп призывает американцев немедленно покинуть Россию

6 марта, 06:38
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Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Государственный департамент США советует находящимся в России американским гражданам немедленно покинуть страну. Предостережение связано с повышенными опасениями по безопасности в РФ.

Предостережение для американцев связано с «неспровоцированным и неоправданным нападением» России на Украину.

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Госдеп сообщает о возможности "преследовании граждан США со стороны сотрудников российских государственных органов безопасности, ограниченную способность посольства оказывать помощь гражданам США в России,  COVID -19 и связанные с ним ограничения на въезд, терроризм, ограничение полетов в Россию и из России, а также произвольное применение местных законов».

Гражданам США следует немедленно покинуть Россию, отмечается в сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство также указывает на вероятную блокировку кредитных карт в РФ в связи с наложенными на нее санкциями.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Госдеп Россия-США Военное вторжение Война России против Украины

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