Америка и Европа могут усилить санкции против РФ за ее действия в Азовском море - Волкер
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении Российской Федерации или ввести новые из-за захвата украинских моряков и судов.
Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки.
"Некоторые наши европейские союзники говорили про новые санкции или ужесточение существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - отметил Волкер.
Он отметил, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и судна в качестве жеста доброй воли перед праздниками.
"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Россияне должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - подчеркнул спецпредставитель США.
Дипломат отметил, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению.
"Не забывать о них, чтобы внимание оставалось прикованным к их судьбе", - сказал он.
По его словам, мир должен продемонстрировать единство в противостоянии России.
"Мы надеемся, что Россия немедленно вернет моряков", - заявил Волкер.
Кроме того, спецпредставитель США по Украине также отметил, что РФ должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
"Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине", - заявил Волкер.
Ранее Госдеп США призвал Россию отпустить задержанных украинских моряков, пригрозив "последствиями и болью".
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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