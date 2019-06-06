Альянс свободных народов: Макрон напомнил Трампу о необходимости бороться за свободу
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны защищать общие ценности и свободу.
Об этом сообщает DW.
Соответствующее заявление французский лидер сделал по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии на кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, где похоронены тысячи американских военных, погибших во Второй мировой войне.
«Нам никогда нельзя прекращать поддерживать существование альянса свободных народов», — сказал Макрон.
По мнению французского президента, речь идет прежде всего об объединении «стран, которые разделяют общие ценности, ценности демократии и свободы».
Призыв Макрона был адресован прежде всего президенту США Дональду Трампу, который пришел к власти с лозунгом «Америка прежде всего» и последовательно проводит протекционистскую экономическую политику.
«Америка, дорогой президент Трамп, всегда величайшая тогда, когда она борется за свободу других», — подчеркнул Макрона, обращаясь к президенту США,