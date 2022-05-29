Поддерживает путь Украины в НАТО. Литва пока не получила предложений по «новому евроальянсу Джонсона», но за укрепление уже существующих 29 мая, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo)

Литва пока не получила конкретного предложения по инициативе премьер-министра Великобритании о создании нового европейского альянса. Об этом сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

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По его словам, пока сложно представить содержание такого объединения, его реальность и серьезность, но уже существующие альянсы нужно укреплять.

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«Однако все же необходимо усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции; не закрывать двери, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО — это самая серьезная гарантия безопасности в будущем», — подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил: союзники должны помогать Украине вступить в Североатлантический альянс, а после этого — иметь армию и оборону, соответствующие его стандартам, пока она на пути к вступлению. По мнению Ландсбергиса, такие цели реалистичные.

«Я думаю, что это естественно и происходит отчасти из-за того, что мы видим с поставками оружия, когда началась война. Мы могли бы назвать государства, которые первыми предоставили оружие, — это и есть самый заинтересованный в обороне Украины альянс, группа государств, так он мог бы продолжать работу», — добавил литовский министр.

27 мая издание Corriere Della Sera сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон предложил Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а позже, возможно, и Турция.

Ранее Зеленский неоднократно исключал альтернативы статусу кандидата в ЕС и называл их очередным компромиссом Европы и России.



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