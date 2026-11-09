Киев приглашать не будут. Ультраправая AfD хочет провести в 2027 году саммит по войне в Украине с участием Германии, США и РФ

Немецкая партия Альтернатива для Германии (AfD) планирует провести саммит по войне в Украине без участия Украины (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben/File Photo)

Ультраправая партия Альтернатива для Германии (AfD) планирует весной 2027 года организовать в Абу-Даби (ОАЭ) трехсторонний саммит по войне в Украине с участием Германии, США и России, но без Украины. Об этом заявил один из заместителей председателя парламентской фракции AfD в Бундестаге Маркус Фронмайер, пишет Le Monde.

Москва уже подтвердила свое участие в саммите, предложенном партией AfD, через представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.

«Мы встретимся с представителями AfD уже в декабре», — заявил он 22 октября в Стамбуле, упомянув о «форуме», запланированном «примерно на второй квартал [2027 года]», однако не уточнил ни цели, ни места проведения этой встречи.

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Фронмайер отметил, что именно Дмитриев занимается координацией саммита с американской стороной. По словам депутата, в ходе запланированного саммита в Абу-Даби планируется обсудить экономическое и энергетическое сотрудничество, в частности возобновление работы газопровода Северный поток — 1, поврежденного осенью 2022 года.

Депутат назвал запуск газопровода «ключевой целью и основой энергетического суверенитета Германии». Он также предложил передать трубопровод под управление совместной немецко-американской компании-оператора.

Партия AfD выступает за немедленное восстановление отношений с Россией, отмену санкций, возвращение РФ в G7 — идею, предложенную США, — а также за участие российских спортсменов «во всех международных спортивных соревнованиях». В то же время партия выступает за прекращение помощи Киеву, чтобы принудить Украину пойти на переговоры и территориальные уступки Москве.

«Мы не можем вливать миллиарды и миллиарды в войну, которая для нас чужая и которую мы не понимаем, не отчитываясь за это», — заявил Фронмайер.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которой недавно было предъявлено подозрение в государственной измене, 4 ноября выступила на мероприятии партии Альтернатива для Германии в Бундестаге и подверглась резкой критике со стороны Партии зеленых. «Это появление многое говорит о политической повестке AfD», — заявила глава фракции Партии зеленых Ирен Михалич.

На этой неделе в Абу-Даби состоится первая с февраля трехсторонняя встреча в формате Украина — РФ — США. В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

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В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.