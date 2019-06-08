Алкогольный фальсификат с «ЛНР» контрабандой идет в ЕС — опровержение Вчера, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Скриншот Скриншот

Информация о том, что через территорию Беларуси и России в страны ЕС поставляется фальсифицированный алкоголь низкого качества, который производится в так называемой «ЛНР», получила опровержение.

В материале-первоисточнике, опубликованном на сайте издания Белорусский партизан, говорилось о том, что якобы из Литвы алкоголь, изготовленный в так называемой «ЛНР», отправляется в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов, где реализуется розничными партиями через британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла.

Сам Нил Смит опроверг эту информацию. Он заявил, что не имеет отношения к реализации алкоголя из «ЛНР».

"Я не продавал алкоголь в Великобритании в любом качестве", — заявил он.

Смит подчеркнул, что ничего не знает о производстве алкоголя в «ЛНР» и о том, как он попадает из псевдореспублики в Европу. Он также назвал расследование белорусских журналистов «плодом фантазии».

После просьбы журналистов других изданий уточнить источник информации, издание Белорусский партизан удалило первоначальную новость. В настоящий момент материал недоступен для ознакомления.