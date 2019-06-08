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Алкогольный фальсификат с «ЛНР» контрабандой идет в ЕС — белорусские журналисты

Сегодня, 13:13
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Алкогольный фальсификат с «ЛНР» контрабандой идет в ЕС — белорусские журналисты - фото

НВ

Белорусские журналисты установили, что через территорию Беларуси и России в страны ЕС поставляется фальсифицированный алкоголь низкого качества, который производится в так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает Белорусский партизан.

Произведенного алкоголя хватает как на внутренний рынок сбыта, так и на «экспорт».

«О данной контрабанде известно ФСБ РФ, но они не только не препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курируют», — говорится в сообщении.

Из местного предприятия в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками с российского Смоленска через неконтролируемым Украиной участок границы. Там товар оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат.

После этого контрабандный алкоголь продают китайской посреднической фирме, которая через территорию Беларуси отправляет фальсификат в город Тракай в Литве.

Из Литвы алкоголь отправляется в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов, где он реализуется розничными партиями через британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла, говорится в расследовании.

В то же время, сам Нил Смит отрицает свою причастность к реализации алкоголя из «ЛНР».

"Я не продавал алкоголь в Великобритании в любом качестве", — заявил он.

Смит подчеркнул, что ничего не знает о производстве алкоголя в «ЛНР» и о том, как он попадает из псевдореспублики в Европу.

Он также назвал расследование белорусских журналистов «плодом фантазии».

Теги:   Россия Беларусь ЛНР

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