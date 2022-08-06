Миллионерша Путина. Как живет и чем владеет Алина Кабаева, на которую теперь наложены санкции США 6 августа, 15:13 Эксклюзив НВ Владимир Путин никогда не признавал отношений с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой, однако в правительстве США ее называют любовницей и матерью как минимум троих детей российского диктатора (Фото:Коллаж НВ)

После того, как Алина Кабаева, которая считается любовницей российского диктатора, получила новую порцию санкций — на этот раз от Соединенных Штатов Америки, НВ попытался разобраться в ее состоянии и потенциальном эффекте от новых ограничений.

Вероятная любовница российского диктатора Владимира Путина и в прошлом известная гимнастка Алина Кабаева долгое время не появлялась на публике. Но вот 23 апреля 2022 года она вышла на сцену ежегодного гимнастического фестиваля своего имени Алина в Москве и произнесла патриотическую речь, стоя перед рекламным щитом, покрытым логотипами " Z" — символом поддержки российской войны в Украине.

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В начале весны западные СМИ писали, что 39-летняя Кабаева уже долгое время живет в Швейцарии со своими четырьмя детьми . Американские чиновники, проинформированные о ее передвижении, утверждали, что она жила в имении с высоким забором и вертолетной площадкой в Колоне, неподалеку от Женевы — уютном городке, где живут миллиардеры и звезды спорта.

Уже тогда на Западе заговорили о возможности введения санкций против женщины, которую в американском правительстве, по данным The Wall Street Journal , называют «любовницей» российского диктатора Путина и матерью не менее трех его детей. При этом американские чиновники считают, что она причастна к сокрытию личного состояния Путина за рубежом.

На фоне разговоров о санкциях понятно, почему Кабаева вернулась в Россию, размышляет о выступлении россиянки на апрельском фестивале политолог Леонид Петров, эксперт Международного колледжа менеджмента Сиднея и Австралийского национального университета. В своем комментарии австралийской телерадиовещательной корпорации ABC он предполагает: Путин может считать, что в Москве для нее безопаснее, ведь там она не рискует быть арестованной или разгласить государственную тайну.

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