В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против Кабаевой — Bloomberg

5 мая, 21:06
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Алина Кабаева в мае 2018 года (Фото:скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Алина Кабаева в мае 2018 года (Фото:скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Евросоюз предлагает ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют предполагаемой любовницей российского диктатора Владимира Путина, — об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ и осведомленные источники.

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По данным агентства, список еще должен быть одобрен правительствами стран ЕС и может измениться перед принятием окончательного решения. Ожидается, что послы ЕС обсудят и, возможно, одобрят шестой пакет санкций против России в пятницу, 6 мая. Пакет также включает меры по поэтапному отказу от импорта российской нефти до конца года.

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В документе ЕС сказано, что Кабаева «тесно связана» с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиа группу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Российский диктатор и две его дочери от бывшей жены уже находятся под санкциями ЕС.

В конце апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники планировали включить Алину Кабаеву в санкционный список, но в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

В СМИ появлялись слухи, что Кабаева якобы живет в Швейцарии и воспитывает от Путина детей, но официально эта информация никогда не была подтверждена. В правительстве США считают Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина, писала WSJ.

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https://www.youtube.com/embed/97991kHHLh0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Евросоюз Санкции против России Bloomberg Алина Кабаева Санкции Запада Российская пропаганда Санкции ЕС Война России против Украины

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