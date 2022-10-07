Лидеры Армении и Азербайджана договорились о размещении миссии ЕС вдоль границы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на неформальном саммите ЕС в Праге 6 октября (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
Армения и Азербайджан достигли договоренности о работе гражданской миссии Евросоюза вдоль их государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.
6 октября в Праге встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Евросовета Шарль Мишель.
Ереван и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Лидеры стран согласились, что это станет основой работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября.
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Также Армения договорилась о помощи гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. А последний — сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это ее касается.
Миссия ЕС начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Ее цель — укрепить доверие и с помощью своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий.
Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям вблизи Гориса, Сотка и Джермука. В Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.