Лидеры Армении и Азербайджана договорились о размещении миссии ЕС вдоль границы 7 октября, 17:03 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на неформальном саммите ЕС в Праге 6 октября (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Армения и Азербайджан достигли договоренности о работе гражданской миссии Евросоюза вдоль их государственной границы.



Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

6 октября в Праге встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Евросовета Шарль Мишель.

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Ереван и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Лидеры стран согласились, что это станет основой работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября.

Также Армения договорилась о помощи гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. А последний — сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это ее касается.

Миссия ЕС начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Ее цель — укрепить доверие и с помощью своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий.

Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям вблизи Гориса, Сотка и Джермука. В Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.